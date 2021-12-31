Президент Казахстана обратился к протестующим
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим с просьбой не следовать призывам "деструктивных лиц", заинтересованных в подрыве единства общества.
"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022