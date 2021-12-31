Ненастоящий Заур Расулзаде

На протяжении нескольких лет на страницах haqqin.az появлялись авторские статьи Эйнуллы Фатуллаева, Нателлы Рустамовой и других авторов под псевдонимом «Заур Расулзаде». Хотя в этот же период в редакции сайта работал технический сотрудник по имени Заур Расулзаде, который к творческой деятельности издания не имел никакого отношения.

Свидетельством тому являлась низкая заработная плата З.Расулзаде – 300-400 манатов, сотрудник получал меньше уборщицы. Однако впоследствии некоторые чиновники решили вложить инвестиции в псевдоним «Заур Расулзаде», приняв технического сотрудника за истинных авторов анонимных публикаций, и даже открыли под самозванца отдельный сайт с бюджетом в несколько тысяч манатов! Похоже, и сам самозванец особо не сопротивлялся...