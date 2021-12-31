Ненастоящий Заур Расулзаде
На протяжении нескольких лет на страницах haqqin.az появлялись авторские статьи Эйнуллы Фатуллаева, Нателлы Рустамовой и других авторов под псевдонимом «Заур Расулзаде». Хотя в этот же период в редакции сайта работал технический сотрудник по имени Заур Расулзаде, который к творческой деятельности издания не имел никакого отношения.
Свидетельством тому являлась низкая заработная плата З.Расулзаде – 300-400 манатов, сотрудник получал меньше уборщицы. Однако впоследствии некоторые чиновники решили вложить инвестиции в псевдоним «Заур Расулзаде», приняв технического сотрудника за истинных авторов анонимных публикаций, и даже открыли под самозванца отдельный сайт с бюджетом в несколько тысяч манатов! Похоже, и сам самозванец особо не сопротивлялся...
Стоит ли за открытием проекта «Заур Расулзаде» какая-то финансовая афера – не нам судить, разберутся правоохранительные органы, однако к материалам под псевдонимом «Расулзаде» этот технический сотрудник не имел никакого отношения. Но чиновники пересадили бездарного Заура в кресло почтенного редактора!.. И такие аферы происходят в нашей стране!
Haqqin.az официально уведомляет власти и общественность, что авторские материалы под псевдонимом «Заур Расулзаде» к человеку, возглавившему проект по распилу новых финансовых ресурсов под названием «развитие независимых медиа», не имеют никакого отношения.