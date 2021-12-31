НАТО проведет экстренную встречу из-за требований России

Главы МИД НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января, на которой обсудят требования России по вопросам европейской безопасности. Об этом сообщается в Twitter альянса.

«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу, 7 января», – отмечается в сообщении.

12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов советовал НАТО принять срочные меры по гарантиям безопасности, поскольку продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию в виде создания «уязвимостей» для него.