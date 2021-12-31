Азербайджан согласился на принятое на 24-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решение об увеличении суточной добычи нефти в феврале на 400 тыс. баррелей в сутки в целях поддержки стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане в феврале 2022 года еще на 7 тыс. баррелей до 668 тыс. баррелей.

Напомним, что на состоявшемся в июле прошлого года 19-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение о ежемесячном увеличении суточной добычи сырой нефти с августа на 400 тыс. баррелей до 5,8 млн. Принято решение о том, что сокращение объемов в баррелях должно быть завершено в сентябре 2022 года и продлении до конца этого года срока “Декларации о сотрудничестве” с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти с мая.