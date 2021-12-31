В Кейптауне третий день продолжается пожар в комплексе зданий парламента Южно-Африканской Республики, построенных в период с 1880-х до 1980-х годов.

Возгорание началось 2 января. Позднее власти сообщили, что огонь удалось взять под контроль. Но 3 января крыша снова загорелась. 4 января правительство ЮАР заявило, что пожар локализовали, передает Meduza.

О том, что он потушен полностью, пока не сообщалось. Огонь повредил крышу и несколько верхних этажей в зданиях парламента. Полиция задержала предполагаемого виновника пожара, ему предъявлены обвинения в краже со взломом и поджоге.