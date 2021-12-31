Bloomberg: у выданного США российского бизнесмена был доступ к секретным документам Кремля

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, экстрадированный из Швейцарии в США за коммерческие преступления, может владеть документами о вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей США.

Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США 20 декабря по обвинению в торговле инсайдерской информацией американских компаний на многомиллионные суммы. 41-летнего предпринимателя арестовали в Швейцарии по запросу Вашингтона.

Американские чиновники утверждают, что Клюшин, работавший на Кремль, располагает секретными кремлевскими документами, в том числе о попытке РФ вмешаться в выборы в США в 2016 году.

Выяснилось, что у Клюшина, который является руководителем ИТ-компании М-13, также есть пропуск в Минобороны России.

Официальные лица США пришли к выводу, что Клюшин имел доступ к документам, касающимся российской операции по кибератаке на серверы Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. Документы, имеющиеся в расположении Клюшина, раскрывают подробности атак, которые американские компании по кибербезопасности называют Fancy Bear или APT28 и совершены группой в составе российского органа внешней и военной разведки - ГРУ (Главное разведывательное управление), заявили официальные лица США.