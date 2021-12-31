Эрдоган заявил, что Турция на верном пути

«Благодаря обнародованному пакету экономических мер нам удалось сдержать колебания в курсах валют. Надеемся, что также в кратчайшие сроки нам удастся взять под контроль и инфляцию, и тогда страна выйдет из ситуации, которой она не заслуживает», - отметил глава турецкого государства, которого цитирует Anadolu.

Завершение года с показателем экспорта в 225 млрд долларов демонстрирует, что Турция на верном пути, подчеркнул президент.

«...Теперь мы предпринимаем шаги, чтобы сделать Турцию одной из 10 крупнейших экономик мира. За каждым инцидентом с 2011 года, когда мы впервые объявили о том, что «Турция готова, цель – 2023», стояла именно эта борьба», - подчеркнул турецкий лидер.