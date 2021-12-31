В Китае закрыли еще один город

В Китае полностью закрыли из-за коронавируса еще один город – миллионный Ючжоу. Как сообщает BBC, город посадили на карантин всего из-за трех случаев заражения, причем бессимптомных.

Власти Китая, где больше двух лет назад был впервые обнаружен коронавирус, пытаются полностью избежать любых новых вспышек и жестко реагируют даже на единичные случаи заражения. В 450 километрах на запад от Ючжоу, в 13-миллионном Сиане, полный локдаун продолжается уже две недели, и, судя по записям и видео в соцсетях, люди там начали менять на еду всякие другие вещи – даже дорогие электронные гаджеты.

Вначале власти разрешали сианьцам изредка выходить за покупками, но недавно вообще запретили покидать дома и организовали доставку продовольствия. Теперь многие местные жители жалуются, что этого продовольствия мало, а некоторым его вообще пока еще не досталось, подчеркивает BBC.