Французским депутатам грозят смертью из-за закона о ковид-паспорте

Несколько депутатов парламента Франции объявили, что им угрожают смертью, если они проголосуют за закон, который фактически выключит непривитых из активной жизни.

BBC сообщает, что по закону, который в эти дни обсуждает французский парламент, чтобы проехать на общественном транспорте или попасть в общественное здание, нужно будет предъявлять свидетельство о вакцинации.

Во Франции уже несколько месяцев на входе во многие общественные помещения нужно предъявлять либо свидетельство о вакцинации, либо свежий отрицательный результат теста на ковид. В стране полностью привит как минимум 91% взрослых. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран осудил тех, кто угрожает депутатам. Ранее министр внутренних дел Жеральд Дарманен пообещал усилить охрану членов парламента.