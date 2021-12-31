Да, в основе такого решения лежит большой опыт, который приобретен министерством за последние три года в сфере строительства современного и прозрачного управления, а также комплекса систем по оказанию услуг населению, основанного на оптимальном и инновативном подходе к своей деятельности. За этот период граждане Азербайджана стали свидетелями реализации министерством последовательной и широкомасштабной программы социальных реформ.

В Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование». В Минтруда передачу президентом Ильхамом Алиевым управления в сфере государственного обязательного личного страхования данному министерству объяснили как мудрый выбор. Здесь считают подписание главой государства соответствующего указа в мае прошедшего года не случайным.

К примеру, созданная концепция DOST дала возможность предоставлять в стране государственные социальные услуги путем «единого окна», оперативно, в условиях полной прозрачности, на инновативной основе. Число граждан, воспользовавшихся за прошедший период услугами DOST, превышает 650 тыс. человек, а уровень удовлетворенности этими услугами составил в 2021 году 98 процентов. И сегодня уже около 15 стран проявляют заинтересованность в применении у себя опыт инновативной концепции DOST.

Возьмем другой пример. Министерство добилось успешного выполнения задач, поставленных главой государства по расширению в разы программ социальной защиты и активной занятости. Наблюдается существенное продвижение в сфере социальных выплат, в росте социальной поддержки чувствительных групп населения, в совершенствовании системы социального обеспечения, в росте доступности этой системы для чувствительных групп. И все это показывает, какого положительного опыта достигло министерство за последнее время.

Ко всему этому следует добавить еще программу широкой электронизации в сферах услуг населению. Так, за последние 3 года обеспечено широкое внедрение е-технологий в сферах занятости, социального обеспечения, социальных услуг, инвалидности, реабилитации, усыновления и др. Созданные в этот период портал e-sosial.az, подсистема занятости сыграли важную роль в оказании миллионам граждан безвозмездных услуг, особенно в условиях пандемии… Сегодня министерство оказывает 105 услуг из общих 173 посредством е-платформы, а также 44 услуги – в проактивной форме.

Приведенные факты еще раз убедительно доказывают, что Министерство труда и социальной зашиты населения добилось довольно высокого опыта в указанных сферах. И не случайно глава государства поручил именно Минтруда управление в сфере государственного личного обязательного страхования, а также государственного личного обязательного страхования военнослужащих. Этот выбор был заслужен упорным трудом.

Кстати, министерство уже огласило свои цели по коренной реформе в сфере государственного личного обязательного страхования военнослужащих. Это – осуществление учетной системы государственного личного обязательного страхования военнослужащих на основе принципа накопления. И совершенствование в этой сфере администрирования, качества услуг, удовлетворенности граждан путем внедрения инновативных подходов. А также построение электронной инфраструктуры управления и услуг, реализация современного, оптимального и гибкого администрирования, оказание услуг военнослужащим в е-форме, прозрачно и оперативно и пр.

Все это приведет к достаточно серьезным изменениям в сфере государственного личного обязательного страхования военнослужащих. Кроме того, это позволит министерству приобрести новые возможности – путем более эффективного использования страховых средств получать больше доходов и направлять полученные от этого дополнительные доходы на поддержку семей шехидов и инвалидов войны.

А оказание услуг в сфере государственного обязательного личного страхования в центрах DOST дает министерству право утверждать, что граждане останутся довольными этими услугами.