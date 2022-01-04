Как в мире пытаются бороться с «омикроном»
Новый, 2022 год мир встретил с надеждой на окончание пандемии коронавируса, вместе с тем понимая, что в ближайшее время этого не произойдет. Стремительное распространение заразного омикрон-варианта повлекло за собой резкий всплеск заражений во многих странах, что вынуждает власти вводить новые ограничительные меры.
Дойче велле разбиралось, как пытаются бороться с «омикроном» в разных странах.
Флагман массовой вакцинации от COVID-19, еще в декабре 2020 года начавший прививать своих жителей, Израиль снова делает ставку на прививки. Раньше всех остальных страна одобрила применение четвертой дозы вакцины для противодействия волне заражений «омикроном». Первыми дополнительную прививку должны были получить люди с ослабленным иммунитетом, но с 9 января на нее могут рассчитывать все жители Израиля старше 60 лет и медицинский персонал.
Чтобы сдержать всплеск заражений «омикроном», Нидерланды еще в декабре ввели общенациональный локдаун. До 14 января все несистемообразующие предприятия остаются закрытыми, школы планируют открыться 9 января. Жесткие меры сдерживания, повлиявшие на празднование в стране Рождества и Нового года, у многих в стране вызвали резкое неприятие. 2 января на акцию протеста в Амстердаме против антиковидных мер и продления локдауна вышли тысячи людей вопреки запрету массовых собраний.
Трехнедельный локдаун в конце ноября ввела и Австрия. Сейчас в большинстве регионов требование самоизоляции распространяется только на невакцинированных жителей страны, которым разрешено выходить из дома лишь для выполнения необходимых действий, таких как покупка продуктов или посещение врача.
Германия готовится к приходу волны заражений «омикроном», вскоре после рождественских праздников введя новые ограничения на число участников частных собраний и запретив проведение крупных мероприятий.
ФРГ может последовать примеру Франции и Испании, где период изоляции сокращен с десяти до семи дней. Однако во Франции это распространяется только на тех, кто прошел полную вакцинацию.
Вариант «омикрон» к концу декабря 2021 стал доминирующим во Франции, в связи с чем число заражений начало резко расти. Пытаясь сдержать распространение инфекции, власти страны ввели новые ограничения, сократив с 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях до 2 тысяч человек, и до 5 тысяч – на открытом воздухе. Это предписание будет действовать в течение трех недель. Кроме того, работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. Запрещено также продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования и в кинотеатрах.
Пока что большинству азиатских стран удавалось сдерживать распространение омикрон-варианта, однако многие из них готовятся к увеличению числа заражений. В последние дни значительный всплеск заболеваемости наблюдался, к примеру, в Индии. Правительства Таиланда и Японии в последние недели восстановили меры по ограничению въезда иностранцев – сразу после того, как в этих странах были обнаружены первые случаи инфицирования «омикроном».