Как в мире пытаются бороться с «омикроном»

4 января 2022, 23:39

Новый, 2022 год мир встретил с надеждой на окончание пандемии коронавируса, вместе с тем понимая, что в ближайшее время этого не произойдет. Стремительное распространение заразного омикрон-варианта повлекло за собой резкий всплеск заражений во многих странах, что вынуждает власти вводить новые ограничительные меры. Дойче велле разбиралось, как пытаются бороться с «омикроном» в разных странах.

Флагман массовой вакцинации от COVID-19, еще в декабре 2020 года начавший прививать своих жителей, Израиль снова делает ставку на прививки. Раньше всех остальных страна одобрила применение четвертой дозы вакцины для противодействия волне заражений «омикроном». Первыми дополнительную прививку должны были получить люди с ослабленным иммунитетом, но с 9 января на нее могут рассчитывать все жители Израиля старше 60 лет и медицинский персонал. Чтобы сдержать всплеск заражений «омикроном», Нидерланды еще в декабре ввели общенациональный локдаун. До 14 января все несистемообразующие предприятия остаются закрытыми, школы планируют открыться 9 января. Жесткие меры сдерживания, повлиявшие на празднование в стране Рождества и Нового года, у многих в стране вызвали резкое неприятие. 2 января на акцию протеста в Амстердаме против антиковидных мер и продления локдауна вышли тысячи людей вопреки запрету массовых собраний.