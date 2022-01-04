События в Казахстане встревожили пограничников Киргизии

Погранслужба Киргизии следит за развитием ситуации в Казахстане и в случае необходимости примет меры, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Погранслужба ГКНБ отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами", - приводит текст сообщения агентство 24.kg.

В ведомстве добавили, что ситуация на киргизско-казахстанской границе в настоящее время спокойная. Погранподразделения республики, в том числе дислоцированные на этом участке, несут службу в усиленном режиме с 30 декабря 2021 года в связи с празднованием Нового года.