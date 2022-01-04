Высокопоставленного чиновника Хыдырова сместили из-за незаконной вырубки лесов наше поле зрения
После проверки проведенной сотрудниками Генпрокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов по факту незаконной вырубки лесов в Ленкоранском, Исмаиллинском и других районах страны со своей должности смещен и отправлен в распоряжение начальник Службы развития лесов Минэкологии Намик Хыдыров. Об этом haqqin.az стало известно из информированных источников.
Напомним, что фигура Намика Хыдырова стала часто мелькать в СМИ на фоне громкого скандала вокруг вырубки десятков гектаров уникального леса вблизи села Хафтони Ленкоранского района, вырубки лесных массивов в Гусарском районе и в Шеки. К тому же, Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и вела работу по разбивке чайных плантаций.
Однако, благодаря протесту со стороны активистов организации Ecofront, общественности, а также широкому освещению со стороны haqqin.az, уникальный Хафтонский лес удалось отстоять.
Тогда активисты-экологи указали на Намика Хыдырова, как одного из главных виновников в вырубке леса в Хафтони, а также в других районах страны.
Примечательно, что в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов не подтвердили haqqin.az информацию об отстранении Намика Хыдырова с должности, отметив, что он находится в отпуске. Между тем источники haqqin.az сообщили, что Намик Хыдыров должен был выйти на работу еще 22 декабря.
Попытки haqqin.az связаться с главой организации Ecofront и получить у него комментарий не увенчались успехом. Джавид Гара долгое время находится за пределами Азербайджана.