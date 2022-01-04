После проверки проведенной сотрудниками Генпрокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов по факту незаконной вырубки лесов в Ленкоранском, Исмаиллинском и других районах страны со своей должности смещен и отправлен в распоряжение начальник Службы развития лесов Минэкологии Намик Хыдыров. Об этом haqqin.az стало известно из информированных источников.

Напомним, что фигура Намика Хыдырова стала часто мелькать в СМИ на фоне громкого скандала вокруг вырубки десятков гектаров уникального леса вблизи села Хафтони Ленкоранского района, вырубки лесных массивов в Гусарском районе и в Шеки. К тому же, Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и вела работу по разбивке чайных плантаций.