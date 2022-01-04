Коалиция во главе с США нанесла удары по Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям, расположенным в провинции Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции.

В пресс-службе заявили, что начиная примерно с 15:40 вторника силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия в окрестностях военной базы Green Village.

«Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы», – говорится в сообщении. В коалиции не стали указывать принадлежность огневых позиций.