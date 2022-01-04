Сеул призывает к миру. Пхеньян пока молчит

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал использовать последние месяцы своего пребывания у власти для оказания давления на дипломатический прорыв с Северной Кореей, несмотря на публичное молчание Пхеньяна по поводу его попыток подписать мир между двумя сторонами.

«Правительство будет добиваться нормализации межкорейских отношений и необратимого пути к миру до конца, - сказал президент Мун Чжэ Ин в своем последнем обращении перед истечением пятилетнего срока полномочий в мае. – Надеюсь, что усилия по диалогу будут продолжены и в следующей администрации». Об этом сообщило Reuters.

В свою очередь, в своем обращении в канун Нового года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не упомянул ни призывов Мун Чжэ Ина к официальному объявлению о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов, ни застопорившихся переговоров о денуклеаризации с Соединенными Штатами.

Своим заявлением Мун Чжэ Ин продвигает так называемое «объявление об окончании войны» как способ дать толчок застопорившимся переговорам, и его администрация намекает на обсуждение проблем по двустороннему каналу связи. Однако Северная Корея публично не отреагировала на эту инициативу.

Пандемия COVID-19 отодвинула на второй план противостояние двух Корей. Пхеньян ввел страну в еще более беспрецедентную изоляцию, а Южная Корея столкнулась с внутренними проблемами..

Если призыв президента Мун Чжэ Ина будет услышан в Пхеньяне, то есть надежда на подписание исторического соглашения о формальном прекращении войны на Корейском полуострове.