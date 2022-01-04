Готовится отставка правительства Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на источники.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства, сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на источники.
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