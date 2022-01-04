Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, пишет Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что предпосылками к топливному кризису стал переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В итоге в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.

"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.