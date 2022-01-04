В Казахстане ввели госрегулирование цен на газ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания правительства поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации, сообщила его пресс-служба.

"Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — говорится в списке поручений.

Добавляется, что Токаев поручил "ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам", "рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней", "рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения".