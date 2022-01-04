В Азербайджане запретили продажу еще одного препарата

Согласно исследованиям, проводимым в настоящее время фармкомпанией Sanofi, количество примесей азидов (соли азотистоводородной кислоты - ред . ) в таблетках с пленочной оболочкой с торговым названием "Лозап" (Lozap) и с содержанием 50 мг лозартана калия в трех блистерах по 10 штук в одной картонной упаковке (№30) серии 2660720 со сроком годности до 1 июня 2022 года и серии 2130221 со сроком годности до 1 января 2023-го, вероятно, превышает допустимый максимальный суточный лимит.

В Азербайджане запрещено использование еще одного лекарственного препарата, сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Учитывая это, было принято решение отозвать лекарственное средство "Лозап" серии 2660720 и 2130221 и приостановить его импорт, оптовые и розничные продажи в стране.

Ранее было принято решение об отзыве лекарственного средства с торговым названием "Фосфалюгель" серии 028361 с содержанием геля алюминия фосфата (20%) со сроком годности до мая 2023 года, упакованные в 20 саше по 16 г. в одной картонной коробке (№20).