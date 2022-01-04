В Алматинской области ввели режим ЧП
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области с 5 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы президента Казахстана.
«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Ввести в Алматинской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут», - говорится в указе.