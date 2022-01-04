Какие требования выдвигают протестующие в Казахстане
В нескольких городах Казахстана идут масштабные протесты – жители вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ.
Власти объявили о снижении цен на газ вдвое.
Кроме этого, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.
Также Токаев по итогам заседания правительства поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин и дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации.
Несмотря на все эти меры, люди продолжают выходить на улицы, сообщают казахские СМИ.
В Сети опубликованы все требования протестующих.
Лидеры протестного движения составили список из 12 пунктов, которые предъявлены властям.