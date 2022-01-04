В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

Полицейские в Актобе заявили, что "они с народом и не будут поднимать руку на народ", передает ZTB QAZAQSTAN.

Сообщается, что "в Актобе (административный центр Актюбинской области, на западе Казахстана) у акимата стоят тысячи протестующих. Они жгут костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют выйти к ним акима области".

Массовые акции начались четыре дня назад из-за недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.