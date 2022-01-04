Две тяжелые аварии на трассе Баку - Алят: есть раненые

Сегодня утром на разных участках трассы Баку - Алят произошли подряд два тяжелых дорожно-транспортных происшествия.

В пресс-службе Клинического медицинского центра сообщили, что пять человек, пострадавших в первой аварии, были доставлены в центр. Один из них помещен в реанимационное отделение, его состояние оценивается как тяжелое, остальных после оказания им первой медицинской помощи выписали домой.

Позже в центр были доставлены еще три человека, раненных в результате второй аварии. Двое из пострадавших являются гражданами Турции. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное.