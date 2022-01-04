Израиль пересмотрит отношения с Китаем из-за недовольства США
Израиль пообещал держать администрацию президента Джо Байдена в курсе крупных сделок с Китаем и пересмотреть их, если Вашингтон выступит против, передает издание Arutz Sheva.
США не раз выражали обеспокоенность по поводу растущих связей между Израилем и Китаем на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.
Ранее в декабре 2021 года советник по нацбезопасности США Джейк Салливан поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.
«Соединенные Штаты пока не выдвинули Израилю четких требований по этому вопросу, но израильские чиновники начали обсуждать политику страны в отношении Китая», - говорится в статье.
Неназванные источники издания сообщают, что Израиль придерживается «обычного делового подхода» в отношениях с Китаем, поскольку он остается зажатым между двумя могущественными государствами в разгар продолжающейся торговой войны.