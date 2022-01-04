Израиль пообещал держать администрацию президента Джо Байдена в курсе крупных сделок с Китаем и пересмотреть их, если Вашингтон выступит против, передает издание Arutz Sheva.

США не раз выражали обеспокоенность по поводу растущих связей между Израилем и Китаем на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона.

Ранее в декабре 2021 года советник по нацбезопасности США Джейк Салливан поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.