В канун Нового года Фонд Nargis и Банк Республика поддержали малообеспеченные семьи

В преддверии Нового года Фонд Nargis, реализующий многочисленные социальные проекты в нашей стране, провел очередную благотворительную акцию при поддержке Банка Республика, одного из ведущих банков страны.

В рамках акции 50 малообеспеченных семей и семьи шехидов были обеспечены продуктами питания на месяц.

Отметим, что большинство семей, получивших помощь, проживают в Баку и окрестностях столицы.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице Банка Республика или позвонив по номеру 144.