В городе Павлодар к полудню среды, 5 января, стали собираться люди в районе центральной площади. Об этом сообщает агентство Nur.kz.

В соцсетях появились фотографии, сделанные возле здания областного акимата, где видны автобусы и сотрудники полиции.

Несмотря на проблемы с доступом к популярным мессенджерам, организаторы митинга начали пересылать сообщения с призывом собраться у здания областного акимата.