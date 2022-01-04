И в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице республики. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 минут 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года", - говорится в указе.

Кроме того, в городе на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.