Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прокомментировало ситуацию в связи с мужчиной, который, представившись полковником МЧС, встретился в Турции с председателем муниципалитета Мармариса Мехметом Октаем.

Начальник пресс-службы ведомства Гюльчин Мехтиева заявила, что встретившийся с Мехметом Октаем в министерстве не работает: «Сотрудник по имени Расим Ахмет в МЧС не числится».