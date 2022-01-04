Лжеполковник МЧС Азербайджана в Турции фото; видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прокомментировало ситуацию в связи с мужчиной, который, представившись полковником МЧС, встретился в Турции с председателем муниципалитета Мармариса Мехметом Октаем.
Начальник пресс-службы ведомства Гюльчин Мехтиева заявила, что встретившийся с Мехметом Октаем в министерстве не работает: «Сотрудник по имени Расим Ахмет в МЧС не числится».
Напомним, что председатель муниципалитета Мармариса Мехмет Октай сообщил в социальной сети, что он вместе с сотрудником МЧС Азербайджана полковником Расимом Ахметом отправлялся в Мармарис для борьбы с лесными пожарами в Турции в августе 2021 года. M.Октай написал, что недавно он снова встречался Р.Ахметом. Градоначальник вручил полковнику МЧС плакет и поделился фотографиями со встречи на своей странице в социальной сети.
После публикации М.Октая турецкая пресса провела в связи с этим расследование. Было установлено, что информация о сотруднике МЧС Азербайджана Расиме Ахмете в каких-либо открытых источниках отсутствует.