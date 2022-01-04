Но сейчас, когда, по словам продавцов бакинских маркетов, ожидается повышение цены до 0,65-0,7 маната за буханку, возник ажиотаж - скупают все сорта хлеба подряд. Выглядит это несколько странно, потому что это скоропортящийся продукт - надолго им явно не запастись. Как бы то ни было, в соцсетях множество критических отзывов о покупателях, сметающих хлеб с прилавков. Люди берут по 5-6 буханок, мотивируя это грядущим ростом цен.

События последних дней вокруг повышения цен на муку и хлеб в корне опровергают библейское изречение: «Не хлебом единым жив человек». О повышении цен на хлеб стало известно сразу после резкого скачка стоимости зерна на мировых рынках. Хотя на прилавках бакинских магазинов в изобилии различные сорта и типы хлеба - с разными составом и свойствами, формой выпечки и весом, самым популярным видом у населения всегда был так называемый «заводской хлеб», весом в 500 граммов и стоимостью 0,5 маната.

И уже прошлой ночью корреспондент haqqin.az столкнулся с пустыми прилавками в одном из маркетов сети Bravo. В огромном гипермаркете еще никогда не было пустых прилавков с хлебом, даже в ночное время.

На фоне сложившейся ситуации особенно абсурдно прозвучало заявление депутата Милли Меджлиса Эльдара Гулиева, который нашел решение проблемы с повышением цен в том, чтобы люди экономили на хлебе.

Народный избранник посетовал на то, что люди покупают больше хлеба, чем требуется, а наутро оставляют высохшие буханки у мусорных баков. Эльдар Гулиев призвал людей не покупать много хлеба и тем самым остановить рост цен.

Заявление депутата было воспринято в штыки пользователями соцсетей. Действительно, вместо того, чтобы принимать участие в подготовке законодательных актов, препятствующих росту цен, депутат фактически призывает людей меньше потреблять мучных изделий, в первую очередь хлеба.

Отрешенность депутата от реальности и проблем людей напоминает известную фразу Марии-Антуанетты: «Если людям не хватает хлеба, пусть едят пирожные!».