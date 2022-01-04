Что за вирус распространился среди детей в Азербайджане

Вирус, который в последние дни распространяется среди детей, является штаммом А или В вируса influenza - обычного вируса гриппа. Об этом Report сообщила врач-педиатр Вафа Гусейнова.

По ее словам, хотя некоторые и называют это неизвестным по происхождению и опасным вирусом, но штаммы А или же В вируса influenza известны медицине уже давно и ежегодно в осенне-зимний сезон распространяются среди детей.