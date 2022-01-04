В Украине указали на серьезную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом
Владимир Зеленский должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО во время телефонного разговора с Джо Байденом, однако не сделал этого. Об этом в эфире канала "Капитал" сказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, пишет РИА Новости.
Эксперт напомнил, что во время переговоров лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
"<…> то есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января Брюссель и 13 — Вена", – пояснил он.
Однако, по мнению специалиста, Зеленский должен был озвучить условие, что "никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине вступать в альянс".