В Украине указали на серьезную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом

Владимир Зеленский должен был четко высказаться по вопросу вступления Украины в НАТО во время телефонного разговора с Джо Байденом, однако не сделал этого. Об этом в эфире канала "Капитал" сказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, пишет РИА Новости.

Эксперт напомнил, что во время переговоров лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.