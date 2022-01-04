Ильхам Алиев поздравил православных
Президент Ильхам Алиев поздравил всю христианскую общину Азербайджана с праздником Рождества, сообщает АзерТАдж.
В поздравлении говорится, что на протяжении тысячелетий в Азербайджане представители разных народов и религий жили в атмосфере взаимного уважения и доверия, в условиях мира и спокойствия. Отмечается, что сохранение и дальнейшее развитие этнокультурного разнообразия, религиозно-духовного наследия и мультикультурных ценностей в нашем обществе, где существуют многовековые традиции толерантности, является одной из главных целей проводимой государственной политики.