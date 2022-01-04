Также утверждается, что в Алматы, где продолжаются массовые акции протеста, не работает и телефонная связь.

По всему Казахстану отключен интернет. Такие данные приводит международный сервис GlobalCheck.

* * * 15:35



Сайты казахстанских СМИ временно недоступны за рубежом на фоне акций протеста в стране. В частности, приостановлено вещание порталов zakon.kz, vlast.kz, Sputnik Казахстан, informburo.kz, inform.kz.

РИА Новости сообщает, что сайты ряда госорганов Казахстана также недоступны из-за рубежа: не открываются сайты администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, Комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения, а также акиматов (мэрий) Алма-Аты и Нур-Султана.

При этом доступны сайты Нацбанка и премьер-министра.