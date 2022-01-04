И МИД России о событиях в Казахстане

«Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих». Об этом говорится в официальном сообщении МИД России.

Внешнеполитическое ведомство РФ выражает надежду на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты.