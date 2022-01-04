С Эдди подписан контракт сроком на 2,5 года. Он будет выступать в «Нефтчи» под 14-м номером.

Последней командой Исрафилова был испанский «Альбасете», выступающий в Сегунде – второй по рангу лиге страны.

Всю свою карьеру 29-летний футболист провел в Испании. С 2016 года Эдди, у которого мама – азербайджанка, а отец – анголец, выступает за сборную Азербайджана. Всего он провел 13 матчей. Правда, в последнее время Исрафилов в национальную команду не приглашался.