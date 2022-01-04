В Алматы захватили оружейный магазин
Протестующие в Алматы напали на оружейный магазин "Корган центр". Об этом магазин сообщил в своем Instagram.
В сообщении говорится, что вызвать полицию невозможно из-за отсутствия связи.
Протестующие в Алматы напали на оружейный магазин "Корган центр". Об этом магазин сообщил в своем Instagram.
В сообщении говорится, что вызвать полицию невозможно из-за отсутствия связи.
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