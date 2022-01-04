Отдел экономики 16:14

Повышение стоимости хлеба в Азербайджане на самом деле первый звоночек новой реальности 2020-х годов, где роль будет играть уже не вопрос цены, а реальный дефицит продовольствия. Едва ли не единственная возможность преодолеть этот вызов - направить госинвестиции в развитие системы длительного хранения зерна и другой аграрной продукции. Крупные хранилища могут стать демпфером при биржевых и тарифных скачках и служить критическим запасом на случай засухи и неблагоприятных ситуаций, вызванных изменением климата.

Климат, политика, тарифы По большому счету, неважно, какая стадия изменений грядет - глобальное потепление или похолодание, но налицо факт глубокой разбалансировки климата и увеличение различных природных эксцессов, разрушающих прогнозы аграриев. Причем если взять отдельных игроков, то ситуация не выглядит критической, а только неустойчивой. Допустим, в Германии собрали порядка 42,4 млн тонн зерна, что на 2% меньше прошлогоднего объема (на 4,7% меньше среднего показателя 2015-2020 годов). Неурожаем это никак не назовешь, но если поставить немецкий результат в европейский и мировой контекст, то вырисовывается явный тренд: в этом году пшеницы на рынке будет меньше. Во Франции урожай будет выше прошлогоднего, но ниже среднего показателя последних десяти лет. Но такая неустойчивость в одном параметре погоды вкупе с другими факторами порождает системные кризисы. Есть и политические причины. К примеру, Казахстан поставляет основной объем пшеницы и муки в Афганистан, где теперь довольно обостренная политическая ситуация, и поэтому часть пшеницы, которая предназначалась для афганского рынка, была направлена на другие рынки. В результате по итогам девяти месяцев 2021 года на экспорт ушло 4,02 миллиона тонн казахстанской пшеницы, что на 18,1% больше прошлого года. Однако сорта казахстанской пшеницы по качеству уступают украинской. Поэтому Украина свое более качественное зерно на внешнем рынке продает дороже российского. Отсюда проблема закупок у таких небольших рынков Черноморско-Каспийского региона, как грузинский. Ежегодное потребление Грузии около 650 тыс. тонн пшеницы за счет собственного производства компенсируется лишь на 15%. Основная масса (около 500 тыс тонн) закупается в России, несмотря на военный конфликт с Москвой.

Альтернативы российским поставкам пшеницы, особенно если речь идёт о Южном Кавказе, практически нет. Причем не только из-за близости огромного экспортного рынка, но из-за его глобального влияния. Россияне не опускаются ниже второго места по доли на мировом рынке пшеницы (18% от мировой торговли). Это, конечно, хорошая макроэкономика с привкусом геополитики, но имеет она "два конца" - негативно влияя на цены внутри страны. Поэтому в январе 2021 года правительство РФ вынесло на обсуждение введение экспортных пошлин. И экспортная пошлина на пшеницу РФ с 12 января 2022 года повысится до $98,2 (с $94,9 за тонну). Новые ставки пошлин будут действовать по 18 января и, возможно, еще возрастут. Размер пошлин рассчитан на основе прогнозов биржевых цен. На пшеницу цена составила $340,4 за тонну ($335,6 неделей ранее), на ячмень - $308,2 ($304,4), на кукурузу - $281,8 ($283,6) за тонну. Что делать Азербайджану? Один из способов стабилизации и управления рынком - создание зерновых хабов для аккумуляции резервов и снижения зависимости от импорта. Азербайджаном закупается ежегодно в диапазоне от 1 до 1,3 млн тонн пшеницы. Поэтому систему резервных хранилищ имеет смысл рассчитывать на половину этого объема (около 600-700 тыс. тонн длительного хранения), с разветвленной системой железнодорожного и морского вывоза. Здесь между делом заметим, что расширение и модернизация всех направлений - меридианных и широтных для азербайджанского транспортного узла напрямую будет влиять на подобный проект сети хабов. В последующие годы возникающие после сезона закупки зерна скачки цен можно сглаживать для внутренних потребителей, сдерживая рост цен, и заниматься экспортом излишек в Турцию и Иран, если на второй стадии расширить материальную базу хранилищ. Имея запасы разного вида зерна, азербайджанские агропереработчики могли бы запускать цеха получения растительного масла. За примером далеко ходить не надо - та же Турция умело перепродает российское зерно дальше в Африку и на Ближний Восток.

Транспортно-зерновой хаб: параметры Начнем с того, что Азербайджан фактически в центре пересечения потоков: на Иран в прошлом году ушло 5 млн 660 тыс. тонн российского зерна, на Турцию отправлено 4 млн 560 тыс. тонн. По объемам это первый и второй потребители российской пшеницы. Пока большая часть отгружается из российских черноморских портов, но уже в прошлом году рост перевалки каспийских и речных портов России напрямую был в зависимости от зерновых контрактов с Ираном. Саратовская, Волгоградская, Ростовская области являются ведущими экспортерами зерна по системе Волго-Дон. В ноябре навигация подходит к концу и основную роль играют железнодорожные поставки как на Каспий, так и на Азовское море. Кроме того, практически все крупные экспортеры стараются уходить от экономически неэффективных перевозок зерна автомобильными большегрузами. То есть железнодорожный маршрут МТК Север-Юг в сторону Ирана будет набирать все большую значимость для зерна. То же самое можно сказать о железной дороге Баку - Тбилиси - Карс. Если ADY в партнерстве с РЖД и турецкой железной дорогой удастся модернизировать соединение в Карсе и решить другие технические вопросы, то на азербайджанскую железную дорогу можно привлекать все возрастающую долю российского зерна в направлении Турции. По оценке аналитиков "Русагротранса", РЖД перевезло в направлении основных экспортных коридоров 5,84 млн тонн (28% экспорта). Это третий результат за последние семь лет после рекордно урожайного 2017 года (тогда доля железной дороги составила 29%). Отсюда ясно, что этот поток потенциально может работать и для заполнения (закупок и хранения) зерновых хабов на территории Азербайджана. Отраслевые аналитики ADY этот момент распознали давно. По контракту с "Уралвагонзаводом" 2015 года Азербайджан закупил в России 2 255 новых грузовых вагонов, среди них 204 зерновозовов (грузоподъемность вагона 76 т). Таким образом, сформирован крупнейший региональный оператор.