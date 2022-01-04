А ведь Азербайджан мог бы превратиться в распределителя зерна! как выйти из зернового кризиса?
Повышение стоимости хлеба в Азербайджане на самом деле первый звоночек новой реальности 2020-х годов, где роль будет играть уже не вопрос цены, а реальный дефицит продовольствия.
Едва ли не единственная возможность преодолеть этот вызов - направить госинвестиции в развитие системы длительного хранения зерна и другой аграрной продукции. Крупные хранилища могут стать демпфером при биржевых и тарифных скачках и служить критическим запасом на случай засухи и неблагоприятных ситуаций, вызванных изменением климата.
Климат, политика, тарифы
По большому счету, неважно, какая стадия изменений грядет - глобальное потепление или похолодание, но налицо факт глубокой разбалансировки климата и увеличение различных природных эксцессов, разрушающих прогнозы аграриев.
Причем если взять отдельных игроков, то ситуация не выглядит критической, а только неустойчивой. Допустим, в Германии собрали порядка 42,4 млн тонн зерна, что на 2% меньше прошлогоднего объема (на 4,7% меньше среднего показателя 2015-2020 годов). Неурожаем это никак не назовешь, но если поставить немецкий результат в европейский и мировой контекст, то вырисовывается явный тренд: в этом году пшеницы на рынке будет меньше. Во Франции урожай будет выше прошлогоднего, но ниже среднего показателя последних десяти лет.
Но такая неустойчивость в одном параметре погоды вкупе с другими факторами порождает системные кризисы.
Есть и политические причины. К примеру, Казахстан поставляет основной объем пшеницы и муки в Афганистан, где теперь довольно обостренная политическая ситуация, и поэтому часть пшеницы, которая предназначалась для афганского рынка, была направлена на другие рынки. В результате по итогам девяти месяцев 2021 года на экспорт ушло 4,02 миллиона тонн казахстанской пшеницы, что на 18,1% больше прошлого года.
Однако сорта казахстанской пшеницы по качеству уступают украинской. Поэтому Украина свое более качественное зерно на внешнем рынке продает дороже российского. Отсюда проблема закупок у таких небольших рынков Черноморско-Каспийского региона, как грузинский. Ежегодное потребление Грузии около 650 тыс. тонн пшеницы за счет собственного производства компенсируется лишь на 15%. Основная масса (около 500 тыс тонн) закупается в России, несмотря на военный конфликт с Москвой.
Альтернативы российским поставкам пшеницы, особенно если речь идёт о Южном Кавказе, практически нет. Причем не только из-за близости огромного экспортного рынка, но из-за его глобального влияния. Россияне не опускаются ниже второго места по доли на мировом рынке пшеницы (18% от мировой торговли). Это, конечно, хорошая макроэкономика с привкусом геополитики, но имеет она "два конца" - негативно влияя на цены внутри страны. Поэтому в январе 2021 года правительство РФ вынесло на обсуждение введение экспортных пошлин.
И экспортная пошлина на пшеницу РФ с 12 января 2022 года повысится до $98,2 (с $94,9 за тонну). Новые ставки пошлин будут действовать по 18 января и, возможно, еще возрастут. Размер пошлин рассчитан на основе прогнозов биржевых цен. На пшеницу цена составила $340,4 за тонну ($335,6 неделей ранее), на ячмень - $308,2 ($304,4), на кукурузу - $281,8 ($283,6) за тонну.
Что делать Азербайджану?
Один из способов стабилизации и управления рынком - создание зерновых хабов для аккумуляции резервов и снижения зависимости от импорта. Азербайджаном закупается ежегодно в диапазоне от 1 до 1,3 млн тонн пшеницы. Поэтому систему резервных хранилищ имеет смысл рассчитывать на половину этого объема (около 600-700 тыс. тонн длительного хранения), с разветвленной системой железнодорожного и морского вывоза. Здесь между делом заметим, что расширение и модернизация всех направлений - меридианных и широтных для азербайджанского транспортного узла напрямую будет влиять на подобный проект сети хабов.
В последующие годы возникающие после сезона закупки зерна скачки цен можно сглаживать для внутренних потребителей, сдерживая рост цен, и заниматься экспортом излишек в Турцию и Иран, если на второй стадии расширить материальную базу хранилищ. Имея запасы разного вида зерна, азербайджанские агропереработчики могли бы запускать цеха получения растительного масла. За примером далеко ходить не надо - та же Турция умело перепродает российское зерно дальше в Африку и на Ближний Восток.
Транспортно-зерновой хаб: параметры
Начнем с того, что Азербайджан фактически в центре пересечения потоков: на Иран в прошлом году ушло 5 млн 660 тыс. тонн российского зерна, на Турцию отправлено 4 млн 560 тыс. тонн. По объемам это первый и второй потребители российской пшеницы. Пока большая часть отгружается из российских черноморских портов, но уже в прошлом году рост перевалки каспийских и речных портов России напрямую был в зависимости от зерновых контрактов с Ираном. Саратовская, Волгоградская, Ростовская области являются ведущими экспортерами зерна по системе Волго-Дон. В ноябре навигация подходит к концу и основную роль играют железнодорожные поставки как на Каспий, так и на Азовское море. Кроме того, практически все крупные экспортеры стараются уходить от экономически неэффективных перевозок зерна автомобильными большегрузами. То есть железнодорожный маршрут МТК Север-Юг в сторону Ирана будет набирать все большую значимость для зерна.
То же самое можно сказать о железной дороге Баку - Тбилиси - Карс. Если ADY в партнерстве с РЖД и турецкой железной дорогой удастся модернизировать соединение в Карсе и решить другие технические вопросы, то на азербайджанскую железную дорогу можно привлекать все возрастающую долю российского зерна в направлении Турции. По оценке аналитиков "Русагротранса", РЖД перевезло в направлении основных экспортных коридоров 5,84 млн тонн (28% экспорта). Это третий результат за последние семь лет после рекордно урожайного 2017 года (тогда доля железной дороги составила 29%).
Отсюда ясно, что этот поток потенциально может работать и для заполнения (закупок и хранения) зерновых хабов на территории Азербайджана.
Отраслевые аналитики ADY этот момент распознали давно. По контракту с "Уралвагонзаводом" 2015 года Азербайджан закупил в России 2 255 новых грузовых вагонов, среди них 204 зерновозовов (грузоподъемность вагона 76 т). Таким образом, сформирован крупнейший региональный оператор.
Изучая тему зернового хаба, имеет смысл проработать вопросы взаимодействия не только на межведомственном уровне, но и непосредственно с зернотрейдерами РФ, администрациями областей Волго-Донского региона, оценить запросы внешних рынков. То есть в комплексе рассчитать масштабы инвестиций в новые склады-элеваторы, наличие подъездных путей и систем перевалки на основных магистралях, наличие транспортной инфраструктуры для трансрегиональных перевозок и организации дальних зарубежных поставок. Средняя стоимость постройки зернового хаба на 80 тысяч тонн с подъездными железнодорожными путями, разгрузочно-погрузочной системой, складами и системами хранения может достигать одного миллиона долларов (в России от 70 миллионов рублей). Таких "точек" до ста тысяч тонн хранения в Азербайджане на первом этапе можно построить несколько, общей вместимостью 400-500 тыс. тонн, размещенных на основных узловых коммуникациях.
Таким образом из потребителя зерна Азербайджан превратится в распределителя и хранителя запасов регионального значения, получая возможность влиять на ценовую политику.
Аналогичная система, но уже больших масштабов может быть задействована в сфере хранения овощей и фруктов. Подобные складские хабы могут стать базой для создания биржевых площадок, где будет определяться рыночная стоимость крупных контрактов. Это уже будет новый этап в регулировании экспортных цен и на плодоовощную продукцию с использованием всех видов транспорта глобальной поставки.