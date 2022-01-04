Представляем вашему вниманию полный текст обращения президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана:

"Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана.

Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана.

Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Чтобы ни было, я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными.

В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ".

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