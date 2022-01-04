Президент Казахстана опроверг слухи о своем бегстве... и взял ответственность на себя полный текст обращения, обновлено
Представляем вашему вниманию полный текст обращения президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана:
"Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана.
Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана.
Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.
Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.
Чтобы ни было, я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными.
В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ".
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращается к народу в связи с массовыми протестами в стране.
"Что бы ни было, я буду находиться в столице. Я буду вместе с народом", - сказал Токаев.
Вместе с тем Токаев заявил, что отныне в качестве председателя Совета безопасности будет действовать жестко в отношении протестующих, и добавил, что в ходе противостояний с митингующими есть жертвы среди силовиков.
* * * 16:29
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время выступит с обращением к народу по республиканским телеканалам. Об этом сообщают правительственные СМИ страны.