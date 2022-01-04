Протестующие разгромили редакции телеканалов в Алматы
В Казахстане телеканалы прекращают вещание.
РБК пишет, что прекращен эфир телеканала КТК, представитель редакции которого сообщил, что здание телецентра обесточено.
Orda.kz сообщает, что прекратили вещание также НТК и «Первый канал Евразия». Редакция казахстанского филиала телеканала «Мир 24» на некоторое время оказалась захвачена протестующими, сотрудники эвакуированы.
Помещения редакций телеканалов в Алма-Ате оказались разгромлены толпой митингующих. Сейчас они начинают возводить в городе баррикады. При этом отключены интернет и телефонная связь. Правоохранителей вокруг не наблюдается. Митингующие отобрали у них огнестрельное оружие, щиты и дубинки.