Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя Совбеза Казахстана.

В соответствии с подпунктом 20 статьи 44 Конституции Республики Казахстан Совбез является консультативно-совещательным органом для выработки решений и содействия реализации президентом полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

Н.Назарбаев являлся пожизненным председателем Совбеза Казахстана.

Как заявил в своем обращении к народу президент Казахстана К-Ж. Токаев, полномочия председателя Совбеза перешли к нему.