По всему Казахстану люди нападают на полицейских заявление президента
В своем обращении к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил: "В нашем любимом городе происходят массовые нападения на представителей полиции. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает жителям Алматы. Терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем мной был введён в ряде регионов режим ЧП. Это необходимая мера".