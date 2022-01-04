В Армении определились с послом в России

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом в России. Данный указ сегодня, 5 января, подписал президент страны Армен Саркисян, передает «Спутник».

В 1999-2000 гг. Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны Армении. Затем занялся политической деятельностью. В 2002 году был разжалован экс-президентом Робертом Кочаряном и лишен звания генерал-лейтенанта.

В 2019 году указом президента страны Армена Саркисяна был восстановлен в звании. В августе 2020 года назначен главным советником премьер-министра Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – министром обороны.