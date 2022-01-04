Сносят памятник Назарбаеву
Толпа протестующих сносит памятник экс-президенту и уже экс-главы Совбеза Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талды-Корган.
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Толпа протестующих сносит памятник экс-президенту и уже экс-главы Совбеза Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талды-Корган.
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