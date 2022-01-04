В Азербайджане все еще нет «омикрона»

«В настоящее время в отделении медицинской генетики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводится секвенирование с целью определения генетических особенностей распространившегося в Азербайджане вируса SARS-CoV-2». Об этом сообщили в Национальном центре гематологии и трансфузиологии, передает АПА.

В Центре отметили, что в данном исследовании предпочтение отдается лицам с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19, оцениваемым как «инфицированные за рубежом» на основании исследования санитарно-эпидемиологической службы, и лицам, инфицированным повторно.

«До сегодняшнего дня в Азербайджане не выявлен штамм «омикрон», - утверждается в сообщении центра.