Несколько часов назад российские СМИ распространили дезинформацию о после Азербайджана в Молдове. Послу приписали заявление следующего характера. В частности РИА Новости сообщило: «Протесты в Казахстане управляются извне, на отдельных кадрах видны и организаторы беспорядков, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдавии, профессор Намик Алиев».

Действующим послом Азербайджана в Молдове с 2016 года является Гудси Османов.

Бывший дипломат Намик Алиев занимал должность посла до 2016 года и в настоящее время находится на пенсии.

Парадоксально, но некоторые другие СМИ, в частности канал Соловьева распространили информацию от имени самого Гудси Османова.