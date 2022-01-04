Зарубившая мужа топором Абдуллаева арестована

Около 12 часов 4 января в Агстафинскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в своем доме жителя села Дагкесемен Эльвина Абдуллаева, 1984 г.р..

Как сообщили в прокуратуре, в результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что жена Э.Абдуллаева Айнур Абдуллаева, 1985 г.р. умышленно убила мужа топором 3 января, около 5 часов утра, во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По факту прокуратурой Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. А.Абдуллаева привлечена к следствию в качестве обвиняемой, в ее отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.