В Алматы началась стрельба
Группа протестующих пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алматы, однако сотрудники правоохранительных органов пытаются противостоять им, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
«Полиция отстреливается на крыше здания, применяют светошумовые гранаты... Здание полиции находится в спальном районе города», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что рядом находится много жилых домов и местные жители опасаются мародерства.
Напомним, что ранее в своем обращении народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отныне власть будет действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.