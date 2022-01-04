Аэропорт Алматы захвачен протестующими
Аэропорт Алматы находится под контролем протестующих. Об этом изданию Orda.kz сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Когда они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров... Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», - сказали в пресс-службе аэропорта.