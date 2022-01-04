Госдеп: США не прекратят призывы к России по Грузии

США не прекратят призывы к РФ вернуть свои войска в районы, где они находились до конфликта 2008 года в Грузии, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман в ходе телефонного разговора в среду с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, пишет «Интерфакс».

"Заместитель госсекретаря отметила, что США продолжат призывать Россию вывести войска на позиции, существовавшие до войны, и соблюдать соглашение о прекращении огня 2008 года", - говорится в пресс-релизе Госдепа.

В ходе разговора стороны подчеркнули необходимость сохранить за суверенными странами право самим выбирать свой путь, а также важность задачи обеспечить суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины "в свете продолжающейся российской агрессии".