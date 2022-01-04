Чингиз Абдуллаев хочет вылететь в Казахстан
Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев обратился к народу Казахстана. Как сообщает haqqin.az, в своем заявлении писатель выразил готовность отправиться в страну, охваченную беспорядками.
По словам Ч.Абдуллаева, братский азербайджанскому казахский народ переживает трудные дни в своей истории. И писатель напомнил о миссии известного казахского писателя Олжаса Сулейменова после кровавых январских событий 1990 года в Баку. «Мы никогда не забудем о поддержке Сулейменова. Теперь настал наш черед», - говорится в заявлении Ч.Абдуллаева.